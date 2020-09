MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Alstria Office nach Halbjahreszahlen von 16 auf 14 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Analyst Andre Remke senkte in einer am Montag vorliegenden Studie die Schätzungen für die Mieteinnahmen und die Gewinnkennziffer Funds from Operations (FFO). Die Mietnachfrage nach Büroimmobilien dürfte nachlassen. Für die Bewertung des Portfolios gebe es folglich weniger Aufwärtspotenzial./bek/jha/



