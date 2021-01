FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Alstria Office von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 13,25 auf 14,85 Euro angehoben. Im Immobiliensektor liege der Fokus im Jahr 2021 auf der richtigen Auswahl von Einzelwerten, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertungen seien vergleichsweise wenig anspruchsvoll. Ungeachtet dessen könne der Sektor womöglich nicht mehr länger wie sonst als defensiv eingestuft werden aufgrund der erheblich anziehenden Immobilienpreise./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.