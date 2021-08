HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Alstria Office nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,40 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe ungeachtet der überraschend guten operativen Ergebnisentwicklung (FFO) den vorsichtigen Jahresausblick lediglich bestätigt, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht die Chance, dass Alstria die Ziele moderat übertreffen könnte./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.