NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Altria auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Die aktuelle Beschwerde der US-Regulierungsbehörde FTC gegen den Einstieg beim E-Zigarettenhersteller Juul habe zwar mittelfristig keinen Einfluss auf das Ergebnis, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dürfte auf der Stimmung für die Aktie und dem Vertrauen in das Management lasten./tav/mis





Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 20:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 20:11 / ET



