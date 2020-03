FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Amadeus IT nach Zahlen auf "Buy" und ein Kursziel von 80 Euro genannt. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Analyst Alex Tout in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Software-Dienstleister für die Tourismusbranche habe allerdings wegen des Coronavirus die Prognosen für das laufende Jahr unter Vorbehalt gestellt./bek/tih



