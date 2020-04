NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amadeus IT nach der Aufnahme frischen Kapitals von 67 auf 60 Euro gesenkt aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Damit versuche sich der IT-Dienstleister für die Touristik für den Einbruch des weltweiten Reisegeschäfts zu rüsten, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sollten die Zweifel an einer ausreichenden Liquidität des Unternehmens weiter nachlassen./bek/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 16:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 16:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.