NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Amadeus IT auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Umsatzrückgang des IT-Dienstleisters für die Touristik wegen der Corona-Krise falle noch stärker aus als von ihm befürchtet, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Amadeus sei aber führend im Sektor und die angekündigten Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität inklusive Kapitalerhöhung seien aber ein guter Schritt./tav/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 00:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.