ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Amadeus IT auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der auf die Reisebranche und Buchungslösungen spezialisierte Softwareanbieter habe sein Geschäft im vierten Quartal auf niedrigem Niveau stabilisiert, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 07:57 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.