ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Amadeus IT nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 38,47 Euro belassen. Nach dem Bericht zum ersten Quartal des Reise-IT-Unternehmens habe sich nur geringfügiger Anpassungsbedarf bei seinen Schätzungen ergeben, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es werde wohl viele Jahre dauern, bis der Flugverkehr wieder das Niveau von 2019 erreicht. Zudem drohe Amadeus verstärkter Wettbewerb./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 18:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / 18:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.