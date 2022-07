NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 150 auf 165 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der weltgrößte Online-Händler habe im zweiten Quartal trotz eines schwächelnden Verbraucherumfeldes mit seinem Umsatzanstieg positiv überrascht, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem lobte er die Kostendisziplin und rechnet damit, dass im dritten Quartal die Talsohle in Sachen Ertragskraft erreicht sein dürfte./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 22:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / 00:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.