NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon von 4150 auf 4000 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es sei im Großen und Ganzen keine Überraschung gewesen, dass Lieferkettenprobleme und Personalkosten im dritten Quartal belastet und einen schwachen Ausblick auf das Weihnachtsquartal nach sich gezogen hätten, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schlüsselfrage sei nun, ob und wann die umfangreichen Investitionsvorhaben Beweise für mehr Marktanteilsgewinne und eine höhere Profitabilität lieferten./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 00:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / 00:32 / EDT



