NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2200 US-Dollar belassen. Der Nettoumsatz des Online-Händlers dürfte um knapp 20 Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie gehöre zu seinen Favoriten für 2020 und befinde sich auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 22:58 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2020 / 00:15 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.