LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 2020 auf 2500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Beim operativen Ergebnis des Online-Händlers seien die Erwartungen um 41 Prozent übertroffen worden, schrieb Analyst Ross Sandler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Sorgen des Marktes um die Web Services sollten abgehakt werden. Die Bären bei der Aktie dürften nun wieder in den Winterschlaf gehen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 02:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2020 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.