NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der Analyst Focus List der Bank. Analyst Douglas Anmuth erwartet sich von dem anstehenden Prime Day eine solide Nachfrage, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Das zweitägige Verkaufsevent sollte dem Online-Einzelhändler diesmal Einnahmen in Höhe von rund 3,8 Milliarden Dollar bescheren, sieben Prozent mehr als im Vorjahr./tav/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / 01:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2022 / 01:31 / EDT



