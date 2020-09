HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für AMS nach dem Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit Osram von 33 auf 32 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Abfindung der Minderheitsaktionäre könne der Chip-Hersteller mit Hauptsitz in Österreich komplett mittels Schulden begleichen, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtiger sei aber aus operativer Sicht, dass die neuen Ziele von Osram für 2021 über den Markterwartungen lägen. Die Übernahme dürfte Früchte tragen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2020 / 08:22 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2020 / 08:23 / MESZ



