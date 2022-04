NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram mit Blick auf die mittelfristigen Ziele des Sensorherstellers auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Franken belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er halte an seiner neutralen Haltung zur Aktie fest und warte auf neue Aufträge und höhere Margen./bek/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 23:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / 23:29 / ET



