NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS nach Zahlenvon 13,0 auf 15,5 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sandeep Deshpande passte seine Schätzungen für den Halbleiterhersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Ergebnisse zum Jahresstart und den "starken" Ausblick für das zweite Quartal an. Mit der anstehenden Übernahme von Osram aber werde die Verbindung zum Automarkt zu einem großen Risiko für die Aktie./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 23:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.