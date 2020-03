ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für AMS von 41,50 auf 15,80 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Aufgrund der Eintrübung der Absatzbranchen Smartphone und Automotive im ersten Halbjahr habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Halbleiterkonzern der Jahre 2020 und 2021 reduziert, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere zudem die jüngste Bezugsrechtsemission der Schweizer./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / 05:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



