FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 12 100 auf 14 900 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Container-Reederei entwickele sich besser als erwartet, schrieb Analyst Petter Haugen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der zunehmend hohen Frachtraten habe er seine Jahresprognose für das operative Ergebnis (Ebitda) angehoben und liege damit über der Unternehmensprognose./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.