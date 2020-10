FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 11000 auf 12000 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für die europäischen Logistikkonzerne rechne er mit starken Zahlen zum dritten Quartal und positiven Überraschungen, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Wegen der anhaltend steigenden Frachtraten dürften die Geschäfte besonders gut für die Container-Reedereien wie Maersk gelaufen sein. Die positiven Trends sollten sich im vierten Quartal fortsetzen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2020 / 15:34 / GMT



