ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10075 auf 11279 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Neil Glynn hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine operative Gewinnschätzung (Ebitda) für das Jahr 2020 um 18 Prozent an. Die Reederei stellte weiterhin ein verbessertes Margenmanagement unter Beweis und liefere Argumente für strukturell höhere Umsätze und Erträge sowie einen weiter wachsenden Cashflow./tih/he



