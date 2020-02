ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple angesichts einer Umsatzwarnung wegen des Coronavirus auf "Buy" mit einem Kursziel von 355 US-Dollar belassen. Analyst Timothy Arcuri glaubt in einer am Dienstag vorliegenden Studie an eine nur vorübergehende Erscheinung und hält an seinen Schätzungen für das Jahr 2021 fest. Die tatsächlichen Auswirkungen auf die Lieferketten und die Nachfrage nach den Apple-Produkten in China seien derzeit aber noch nicht absehbar./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.