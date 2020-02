ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 355 US-Dollar belassen. Die Coronavirus-Epidemie habe bereits den Smartphone-Absatz in China im Januar belastet, doch im Februar dürfte die Situation schlimmer werden, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe aber noch keinen Grund, mit Blick auf 2021 spürbar vorsichtiger zu werden./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



