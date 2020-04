ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach einer Umfrage zur iPhone-Nutzung unter gut 4500 Teilnehmern auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Ein knappes Drittel der Befragten habe demnach angegeben, kein Geld für Apple-Services auszugeben, womit er weiterhin unerschlossene Möglichkeiten sehe, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Die vergleichsweise hohe Bewertung der Aktie hält er für gerechtfertigt, da das kommende Geschäftsjahr stärker verlaufen dürfte und sich mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G weitere langfristige Möglichkeiten ergeben dürften./kro/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 20:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.