LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple nach einer virtuellen Business-Tour nach Asien von 288 auf 326 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Analyst Tim Long passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das iPhone nach oben an. Die Signale aus der Lieferkette seien für die Smartphones SE2 und iPhone 11 positiv./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 04:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2020 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.