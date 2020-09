LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Apple nach der jüngsten Produktpräsentation auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Es seien diverse Produkte und Dienste vorgestellt worden, aber kein neues iPhone, schrieb Analyst Tim Long in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Gesamtpaket seien die Ankündigungen wie erwartet, wegen der Erlösanteile von Produkten wie der Apple Watch oder dem iPad sollten sie nicht so große Auswirkungen haben./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 22:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2020 / 22:10 / GMT



