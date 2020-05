FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Apple nach Zahlen von 300 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Geschäfte des Computerkonzerns seien im derzeit schwierigen Umfeld erstaunlich stabil verlaufen, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn das Geschäft mit Smartphones kurzfristig unter der Pandemie leiden dürfte, sollten neue Geräte schon bald für eine Nachfragebelebung sorgen. Wegen der nochmals besseren Perspektiven in der Service-Sparte erhöhte der Experte seine Schätzungen für Apple./kro/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 15:37 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 15:44 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.