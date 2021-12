NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 132 US-Dollar belassen. Analyst Toni Sacconaghi beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem "Metaversum" als neuem Megatrend. Auch Apple sei an diesem Thema dran, betonte der Experte. Für ihn ist es eine Frage der Zeit, ob virtuelle Realitäten für den iPhone-Konzern eine Bedrohung oder Chance sind. Auf längere Sicht könnten solche Geräte die Smartphones von Apple quasi "kannibalisieren"./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / 02:02 / UTC



