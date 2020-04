ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Apple von 290 auf 260 US-Dollar gesenkt aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wo sich Covid-19 zunächst lediglich auf die Lieferkette ausgewirkt habe, würden die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nun zunehmend auf die weltweite Nachfrage drücken, schrieb Analyst Matthew Cabral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen für den iPhone-Hersteller nun dahingehend angepasst./kro/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / 05:10 / UTC



