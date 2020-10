ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Apple von 95 auf 106 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Vorstellung der neuen, 5G-fähigen iPhones habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Matthew Cabral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen mit Blick auf den nun erwarteten Austausch älterer Smartphones von Kunden durch neue Geräte an./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 08:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.