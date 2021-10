ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Drei Wochen nach der Markteinführung der neuen iPhone-Modelle betrage die Wartezeite für das iPhone 13 Pro Max unverändert mehr als vier Wochen, schrieb Analyst Matthew Cabral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Basismodelle iPhone 13 und iPhone 13 mini aber habe sich die Wartezeit um circa ein bis zwei Wochen verkürzt./la/he



