NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 157 US-Dollar belassen. Auf der am Montag beginnenden Entwicklerkonferenz WWDC des Technologiekonzerns könnten Werkzeuge zur Erschaffung einer Gemischten Realität im Fokus stehen, also die Kombination der natürlichen Wahrnehmung eines Nutzers mit einer virtuell erzeugten Realität, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bedenken der Anleger über die Online-Werbeeinnahmen aufgrund von Änderungen der Privatsphäre-Einstellungen dürften sich als übertrieben erweisen./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2022 / 13:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





