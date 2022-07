NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Im Gegensatz zu der weit verbreiteten Befürchtung der Investoren schätze er die kurzfristigen Prognosen für den iPhone-Hersteller als relativ stabil ein, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konzern habe bereits einen recht konservativen Ausblick gegeben. Chatterjee rechnet daher mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktie./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 16:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2022 / 00:15 / EDT





