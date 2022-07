NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple vor der Vorlage von Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Analyst Samik Chatterjee hinterfragt in einer am Montag vorliegenden Studie unter anderem, ob die Aktie des iPhone-Herstellers weiterhin ein recht sicherer Hafen für die Anleger sei. Vor dem Hintergrund des eingetrübten gesamtwirtschaftlichen Umfelds samt Inflation und ungünstiger Wechselkurseffekte dürfte die Widerstandsfähigkeit der Ergebnisschätzungen weiter zu einer Bevorzugung führen, erwartet er./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2022 / 18:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2022 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.