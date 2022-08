NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Vorlaufzeiten für alle Produktkategorien des Technologieunternehmens seien abgesehen vom iPad im Allgemeinen moderat oder stabil geblieben, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Das iPad habe über alle Regionen hinweg den Mac bei den längsten Lieferzeiten überholt, während sich die Lieferzeiten für Macs in allen Regionen verringert hätten. Das deute darauf hin, dass sich die Lieferketten-Dynamik weitgehend normalisiert habe. Die kürzesten Lieferzeiten in allen Regionen habe weiterhin das wichtigste Apple-Produkt, das iPhone./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2022 / 19:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2022 / 00:15 / EDT





