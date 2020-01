FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ArcelorMittal von 17 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den europäischen Stahlherstellern sprächen verschiedene Faktoren für eine Erholung der Margen in diesem Jahr, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. So dürften eine steigende Nachfrage und Produktionskürzungen helfen, den Markt wieder besser ins Gleichgewicht zu bringen. Die Aktien von ArcelorMittal preisten derweil immer noch ein unhaltbar niedriges Ertragsszenario (Ebitda) ein./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 21:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.