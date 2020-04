ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 14 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Stahlkonzern und viele Konkurrenten hätten Maßnahmen ergriffen, um die virusbedingte Nachfragedelle zu mildern und die Marktpreise zu stützen, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kürzte zwar seine operative Gewinnschätzungen. Der Kursrutsch wegen dem Coronavirus sei aber zu weit gegangen und die Bilanz für die Krise robust genug./tih/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 12:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.