NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ArcelorMittal nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,20 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe mit seinen soliden Resultaten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Im Rahmen der neuen Ausschüttungspolitik habe ArcelorMittal zudem eine überraschend hohe Mindestdividende in Aussicht gestellt. Zusammen mit Aktienrückkäufen könnten die Aktionäre 2021 auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar hoffen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 01:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 01:35 / ET





