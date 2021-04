ArcelorMittal buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach einem Branchenbericht über Stahlpreise auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Dem Bericht zufolge habe der Stahlhersteller jüngst die Preise für verschiedene Standardprodukte in Europa um 50 US-Dollar je Tonne erhöht, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei die fünfte Preiserhöhung in sechs Wochen gewesen. Die Knappheit des Angebots bleibe der dominierende Marktfaktor./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 15:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / 15:12 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.