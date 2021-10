NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angebotsseitig dürften Europas Stahlmärkte mittelfristig angespannt bleiben, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. 2022 rechne er aber mit einer sich erholenden Autoproduktion und damit einer Entspannung auf der Nachfrageseite. Die hohen Stahlpreise sollten sich dann auf hohem Niveau normalisieren. Für ArcelorMittal sieht der Experte Luft nach oben bei den Markterwartungen, seine eigenen Prognosen lägen mehr als 30 Prozent darüber./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 21:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



