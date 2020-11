NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ArcelorMittal nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Luke Nelson sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von insgesamt soliden Geschäftsresultaten des Stahlkonzerns. Positiv stächen die starken Zuflüsse freier Barmittel positiv heraus, dank derer ArcelorMittal nun eine Nettoverschuldung von sieben Milliarden US-Dollar anstrebe - er selbst habe mit acht Milliarden Dollar gerechnet./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 07:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.