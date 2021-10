ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ArcelorMittal von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 42 US-Dollar angehoben. Der Analyst Carsten Riek hob seine operativen Ergebnisschätzungen für 2021 und 2022 um bis zu 12 Prozent an. Damit trägt er laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie höheren erzielten Stahlpreisen in den USA und Europa Rechnung. Trotz nun korrigierender Stahlpreise sieht Riek eine gute Einstiegschance angesichts hohen Potenzials für den Mittelzufluss (Cashflow) in den kommenden drei Jahren./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 03:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.