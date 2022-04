ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Outperform" und ein Kursziel von 41 Euro genannt. Analyst Carsten Riek beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Abwärtsrisiken für den Stahlsektor in einem Rezessions-Szenario. Das primär in US-Dollar formulierte Kursziel kürzte er wegen des Ukraine-Konflikts von 50 auf 45 Dollar. Trotz der geopolitischen Risiken blieben die Aktien des Stahlkonzerns aber für Anleger vielversprechend./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 04:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



