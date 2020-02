NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aroundtown mit "Neutral" und einem Kursziel von 9,70 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Nach der Übernahme des Wettbewerbers TLG durch den Gewerbeimmobilien-Konzern sei eine Aufnahme von Aroundtown in den Deutschen Leitindex Dax nun weitaus wahrscheinlicher als noch vor fünf Monaten, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor Aussetzen der Bewertung hatte JPMorgan ein Kursziel von 8,25 Euro genannt./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 19:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.