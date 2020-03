NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown von 9,70 auf 8,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Analysten Neil Green und Tim Leckie widmeten sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie den Auswirkungen des Corona-Stillstands auf europäische Immobilienunternehmen. Sie präferieren weiter den Wohnimmobilien- und Gesundheitsbereich. Aroundtown drohe im Einzelhandels- und Hotelgeschäft eine deutliche Belastung./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 12:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / 12:36 / GMT



