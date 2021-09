NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown anlässlich der "German Corporate Conference" der US-Investmentbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,30 Euro belassen. Die Unsicherheit mit Blick auf das politische Umfeld werde wohl noch solange anhalten, bis nach der Wahl in Deutschland eine Koalition stehe und Klarheit herrsche über die künftige Wohnungspolitik, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Teilnehmer der Konferenz hätten sich aber zuversichtlich gezeigt in Bezug auf mögliche Regulierungsthemen nach der Wahl sowie eine Erholung des Büroimmobilienmarktes./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / 09:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



