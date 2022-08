ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown vor den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Für Analyst Charles Boissier stehen bei der Präsentation vor allem Aussagen des Konzerns zur Nachfrage nach deutschen Büroimmobilien und der entsprechenden Investitionsnachfrage im Fokus, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Der Experte glaubt an das Thema "Flucht in die Qualität" und ist gespannt, ob Aroundtown hierfür Anzeichen gesehen hat. Interessant seien zudem Aussagen zur Verwendung des Kapitals./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 14:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



