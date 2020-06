LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aroundtown von 6,50 auf 6,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des starken Anstiegs der Heimarbeit in der Covid-19-Krise stelle sich die Frage, wie in Europa die Zukunft für Bürovermieter aussehe, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das zunehmende Interesse von Arbeitnehmern nach mehr Flexibilität sollte zu stärkeren Schwankungen bei der Büro-Nachfrage führen. Damit stiegen auch die Risiken für ein Investment in Gewerbeimmobilien-Anbieter./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2020 / 22:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.