LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Analyst Paul May beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem Markt für Hybridanleihen und der von ihm gesehenen Wahrscheinlichkeit, dass diese zum nächstmöglichen Zeitpunkt nicht gekündigt werden. Er stellte potenziell negative Szenarien für den operativen Gewinn (FFO) auf, betonte aber den hypothetischen Charakter dieser Annahmen, die er noch nicht in seinen konkreten Schätzungen berücksichtigte./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2022 / 12:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2022 / 12:25 / GMT



