NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat ASML nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Das Zahlenwerk habe den Konsensschätzungen und den vorläufigen Prognosen von ASML selbst weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn der Anbieter von Lithographiesystemen für die Chipindustrie wegen der Unsicherheit bezüglich der Corona-Pandemie seine Jahresziele ausgesetzt und keinen Ausblick auf das zweite Quartal gegeben habe, sei der Auftragseingang bislang stark gewesen. Das bestätige seine Sicht, dass viele Investitionen der ASML-Kunden strategischer und damit langfristiger Natur seien./ck/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 07:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.